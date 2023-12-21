الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خروج الطلاب المصابين بحالات اختناق فى قنا من المستشفى باستثناء 4 حالات

الطلاب المصابين بحالات
الطلاب المصابين بحالات اختناق في قنا من المستشفى

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن جميع التلاميذ الذين أُصيبوا بحالات اختناق بمدرسة "تحيا مصر" صباح اليوم، خرجوا من المستشفى باستثناء 4 حالات تحت الملاحظة، ومن المتوقع خروجهم خلال ساعات قليلة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اختناق التلاميذ.

وأضاف عبدالباقي، أن محافظ قنا، وجَّه الشكر لجميع الأجهزة التي شاركت في سرعة الانتقال إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وخاصة الإسعاف والشرطة والرعاية الصحية.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة قنا، بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة بمدينة قنا الجديدة تسببت في إصابة عدد من تلاميذ مدرسة "تحيا مصر" الابتدائية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، فيما انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه عدد من المسئولين إلى مكان الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة.

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