الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد البنك الدولى يشيد بالمشروعات التنموية بقنا: يجب تعميم التجربة

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بمكتبه اليوم، وفد بعثة البنك الدولى والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال زيارتهم للمحافظة.

ضم الوفد كلًا من أمل فلتس ومديحة عفيفى وميسرة شمس، وخالد الخولى، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم، أعضاء المكتب التنسيقى، وبحضور حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ المحلية.

من جانبه، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا إن الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجارى تنفيذها بقنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.

أضاف عبدالباقي أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا الشكر لفريق البرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا بما أسهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعات البرنامج أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما أسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات

من جانبهم، أشاد وفد البنك الدولى، خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة قنا، مؤكدين أهمية تعميم التجربة وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثًا من البرنامج.

قنا محافظة قنا محافظ قنا اجتماعا مع بعثة البنك الدولي ديوان محافظة قنا

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