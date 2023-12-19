الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة طفل غريق داخل نهر النيل فى مركز دشنا بقنا

جثة طفل غريق
جثة طفل غريق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة الطفل المتغيب بعد 12 ساعة غريق في نهر النيل في ظروف غامضة بمنطقة صفارة، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا فيما اخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة الاليمة بمركز دشنا شمالي محافظة قنا

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بأن أسرة حررت محضرًا بتغيب طفلهم "زايد عادل رمضان، يبلغ من العمر عام ونصف من منطقة صفارة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في رحلة البحث عن الطفل وبعد 12 ساعة تم العثور عليه غريق داخل نهر النيل في ظروف غامضة، تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر كان قد لقي شخص مصرعه،  امس الأول الأحد، إثر صعق كهربائي من السخان، في قرية الزوايدة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخص إثر صعق كهربائي من السخان في مركز نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع "محمد.ص.ح، يبلغ من العمر 40 عامًا، إثر صعق كهربائي من السخان داخل المنزل في قرية الزوايدة مركز نقادة، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

النيابة العامة قنا انهيار منزل دشنا دشنا محافظة قنا

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