الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قتلها "الغاز" ليلة زفافها.. قرار من النيابة بشأن جثة "عروس البحيرة"

اسعاف
اسعاف

صرحت النيابة العامة بمركز أبو حمص، بدفن جثة عروس البحيرة التى لقيت مصرعها، بسبب استنشاق غاز السخان ليلة عروسها بقرية قرية قصر بولاد التابعة، لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وكانت قرية قصر بولاد التابعة، لمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث لقيت عروسة مصرعها  بينما أصيب عريسها  بحالة اغتناق،  على خلفية استنشاق غاز ثانى أكسيد الكربون،  الخارج من السخان، وذلك فى يوم زفافهما، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، بينما تم نقل الزوج الى ذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن جثة العروسة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاه وظروفها وملابستها.

ترجع أحدث الواقعة بتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بعثور أهالى قرية قصر بولاد التابعة، لمركز أبو حمص، على عروسة، وعريس  داخل شقة، ليلة زوجهما، وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمي وتوفيت العروسة قبل وصولها الى المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، بالانتقال والفحص تبين مصرع نرمين ر، 21 سنة، قرية قصر بولاد، وإصابة عبدالعزيز د، 25 سنة، قرية الأتارية، وبالتحري تبين أن سبب الوفاة استنشاق غاز السخان.

عروس البحيرة مصرع عروسة بالبحيرة محافظة البحيرة دفن عروس البحيرة أبو حمص

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