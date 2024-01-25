الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة على مدن البحيرة الساحلية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، وبالتحديد على مدن رشيد وإدكو والمحمودية وكفرالدوار.

ومن المتوقع وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المحافظة أمطارًا تبدأ متوسطة الشدة قد تكون رعدية مساءً على فترات متقطعة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كل مجموعات العمل المستمرة بكسح تراكمات الأمطار، وحل أي شكوى أو مشكلة تطرأ على الفور. 

وأكدت الدكتورة نهال، نائب محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولًا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين. 

ووجهت الدكتور نهال بلبع، نائب المحافظ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، من خلال الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الـ24 ساعة لتلقي البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة جميع محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، وتطهير الترع والمصارف وكل المجارى المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكل محطات الصرف الزراعي.

امطار غزيرة محافظة البحيرة المدن الساحلية نهال بلبع غرفة عمليان البحيرة

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