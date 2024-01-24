زوجة الشهيد حمادة الساكت: فخورة بتكريم الرئيس السيسى اليوم

أعربت أسرة الشهيد البطل "حمادة صبحي رمضان الساكت" أمين شرطة، والذى استشهد أثناء تصدي قوات الشرطة بكمين أبيس بمحافظة الإسكندرية لبعض الخارجين عن القانون، عن امتنانها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن تم تكريم زوجة الشهيد ونجله اليوم بمناسبة عيد الشرطة.

الشهيد شرف للعائلة سواء في حياته أو بعد استشهاده

وقالت مها عبدالمنعم أرملة الشهيد إن الدولة لن تنسى أبناءها أبدًا، وأن وزارة الداخلية تبقى على اتصال دائم معهم، وتلبي جميع متطلباتهم، مشيرة إلى أن زوجها كان شرفًا للعائلة سواء في حياته أو بعد استشهاده، مؤكدة أن أبناءه الثلاثة فخورون به ومستعدون لتقديم التضحيات من أجل الوطن إذا دعت الحاجة.

وعن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت زوجة الشهيد حمادة صبحي رمضان الساكت، عن شكرها للرئيس على هذا التكريم مؤكدة أن الرئيس السيسي، أكد لها أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها ستلبي أى طلب لها ولأبناء الشهيد.

مشيرة إلى أن هذا التكريم يعد تكريمًا لجميع أسرة الشهيد بقرية زمران النخل التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وبرغم الفراق إلا أن ما تركه زوجها من سيرة طيبة يجعلها فخورة به، فقد كان بطلًا منذ صغره وكان محبوبًا من الجميع وكان يحظى بحب الناس الذين عرفوه، وروحه الطاهرة غادرته وهو يؤدي واجبه المقدس، ضمن كتيبة الأبطال الذين يواجهون الإرهاب، من أجل كرامة الوطن وسلامة المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بتكريم زوجة الشهيد حمادة صبحي رمضان الساكت، أمين شرطة، بقوة مديرية أمن الإسكندرية، والذى استشهد أثناء تصدي قوات الشرطة بكمين أبيس لبعض الخارجين عن القانون خلال العام الماضى.