الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة شبراخيت يهنئ القيادات الأمنية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ72

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، مركز شرطة شبراخيت لتهنئة القيادات الأمنية بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 72، الذى يوافق يوم الخامس والعشرون من شهر يناير. 

الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل

وقدم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، لمأمور مركز شرطة شبراخيت ونائبه باقة من الورود، مؤكد على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري. 

كما أكد أن عيد الشرطة هو يوم للعزة والكفاح الوطني الذي يجسد أروع مشاهد البطولة والتضحية والتحام الشرطة والشعب بمدينة الإسماعيلية ضد مقاومة الاحتلال الإنجليزي وسقوط الشهداء من رجال الشرطة والشعب ليصبح عيدا للشرطة ورمزا للتضحية والفداء وفى إطار احتفالات محافظة البحيرة بأعياد الشرطة.

رجال الشرطة المصرية 

الجدير بالذكر أن يوم 25 يناير من كل عام تحتفل به الدولة المصرية تخليدًا لذكري معركة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة المصرية، حيث تظل تلك اللحظات شاهدة علي بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبني محافظة الإسماعيلية للبريطانيين رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم فسقط العديد من الشهداء ومئات الجرحى.

عيد الشرطة مركز شبراخيت محافظة البحيرة نهال بلبع البحيرة

مواد متعلقة

الكشف على 1152 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بوحدة الجنابهة بالبحيرة

سكرتير عام  البحيرة يقود حملات تموينية مكبرة بكفر الدوار وإدكو ورشيد

مصادرة 5 مكبرات صوت ورفع 736 حالة إشغال طريق بمراكز البحيرة

سكرتير عام البحيرة يتفقد المركز التكنولوجى برشيد للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين

رصف فرعيات شارع الجمهورية بحوش عيسى بـ4 ملايين و500 ألف جنيه

وكيل "تعليم البحيرة" يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

12 طالبا من المكفوفين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في البحيرة

ضبط 49 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عزلة فنية ليست اجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟