رئيس مدينة شبراخيت يهنئ القيادات الأمنية ورجال الشرطة بمناسبة العيد الـ72

زار اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، مركز شرطة شبراخيت لتهنئة القيادات الأمنية بمناسبة ذكري عيد الشرطة الـ 72، الذى يوافق يوم الخامس والعشرون من شهر يناير.

الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل

وقدم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، لمأمور مركز شرطة شبراخيت ونائبه باقة من الورود، مؤكد على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

كما أكد أن عيد الشرطة هو يوم للعزة والكفاح الوطني الذي يجسد أروع مشاهد البطولة والتضحية والتحام الشرطة والشعب بمدينة الإسماعيلية ضد مقاومة الاحتلال الإنجليزي وسقوط الشهداء من رجال الشرطة والشعب ليصبح عيدا للشرطة ورمزا للتضحية والفداء وفى إطار احتفالات محافظة البحيرة بأعياد الشرطة.

رجال الشرطة المصرية

الجدير بالذكر أن يوم 25 يناير من كل عام تحتفل به الدولة المصرية تخليدًا لذكري معركة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة المصرية، حيث تظل تلك اللحظات شاهدة علي بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبني محافظة الإسماعيلية للبريطانيين رغم قلة أعدادهم وضعف أسلحتهم فسقط العديد من الشهداء ومئات الجرحى.