وكيل "تعليم البحيرة" يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

تفقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأحد، لجان تقدير الدرجات للصف الثالث الإعدادي بمجمع مدارس جاد علوان بدمنهور، وتابع أعمال التصحيح لمختلف المواد.

والتقى مع المعلمين مقدري الدرجات وتمنى لهم التوفيق، ووجه بمراعاة الدقة والحيادية خلال أعمال التصحيح، وطالبهم بالمراجعة الدقيقة من أجل إعطاء كل طالب حقه خلال التصحيح.

يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للشهادة الإعدادية العامة 116 ألفًا و689 طالبً ا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير.