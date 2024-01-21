12 طالبا من المكفوفين يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى في البحيرة

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للمكفوفين بمدرسة النور للمكفوفين بدمنهور، وتم الوقوف على الالتزام بكافة التعليمات وتوفير الجو الملائم للطلاب.

وأدى اليوم عدد 12 طالب وطالبة من أبنائنا المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى على فترتين ورقة أولى وورقة ثانية داخل لجنة المدرسة، وذلك بحضور الدكتور خالد الدقلة – مدير عام التعليم العام وأ حمدي سلام مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية وأ رضا إسماعيل مدير إدارة التربية الخاصة.

وتم خلال الجولة التأكيد على توفير كافة وسائل الهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام والملاحظين والطلاب، كما تم توجيه الطلاب بالتأني وعدم التسرع أثناء الإجابة متمنين لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وشهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية "العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع" في يومها الثالث اليوم حالة من الهدوء كما لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر عن انتظام سير الامتحانات.

وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عدد المتقدمين بها 116 ألف و689 طالب وطالبة امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

كما قام أيضا طلاب الإعدادية المهنية في ثالث أيام الامتحانات بأداء امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية بعدد 3167 طالب متقدمين لأداء الامتحانات أمام 20 لجنة.

وأنهي طلاب التربية الخاصة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وعددهم 56 طالب وطالبة امتحان مادتي الرياضيات والحاسب الآلي أمام أربع لجان بإدارات شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع الجهات تعمل بتوافق وتنسيق على أعلى مستوى وعلى مدار اليوم بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة في موعدها المحدد، وانتظام جميع اللجان وانطلاق الامتحانات في مواعيدها المقررة، والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور، مشددا على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.