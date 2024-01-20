مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخصان مصرعهما، بينما أصيب 2 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، و"توكتوك" بطريق البستان/ الدلنجات، بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثث تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العامة، وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى السعدني، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، "وتوكتوك" بطريق البستان/الدلنجات التابع لدائرة المركز.

وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبيَّن حدوث تصادم بين سيارة نقل،و توكتوك، الأمر الذي أدى إلى مصرع:" محمد عبد الفتاح فرج 14 سنة، ومقيم عزبة ادريس الأزرق التابعة لقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، عبدة عبدالجواد عبدالسلام، 30 سنة ومقيم عزبة ادريس الأزرق التابعة لقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، بينما أصيب فيصل سعيد 14 سنة مصاب بكدمات وسحجات وجروح متفرقه بالجسم، ومقيم عزبة ادريس الأزرق التابعة لقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، أحمد جابر عاطف 13 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم ومقيم عزبة ادريس الأزرق التابعة لقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وتم التحفظ على الجثتين داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة بمركز الدلنجات برئاسة المستشار عادل حمودة مدير النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.