الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية بمركز المحمودية في البحيرة

انطلاق فعاليات القافلة
انطلاق فعاليات القافلة

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات القافلة الدعوية المكبرة التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع،  نائب محافظ البحيرة، لنشر الوعي والثقافة الدينية بين الأهالي بمركز ومدينة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتجديد الخطاب الدينى، وضمن جهود محافظة البحيرة للإرتقاء بمستوي الوعي والتثقيف الدينى ومواجهة الأفكار المغلوطة خاصة فى الأماكن النائية. 

 مقارئ قرآنية للجمهور

وتضمنت فعاليات القافلة عقد اجتماع مع أئمة أوقاف المحمودية وعقد مقرأة قرآنية للسادة الأئمة وإقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وذلك تحت إشراف الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وبحضور الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل المديريةو فضيلة الشيخ حامد خليفة عيسوي   مدير الدعوة والشيخ عبدالمجيد الكرماني  مدير الإدارات، ويأتى ذلك بالتزامن مع  إفتتاح مسجد زغلول بكفر مساعد بإيتاي البارود بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف وكافه المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الاعمار،خاصه من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، انه تم التوجيه بتكثيف عمل الندوات الإرشادية الدينية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع إدارة الأوقاف داخل كل مركز، مع ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة لجميع الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة الأوقاف بالمراكز. 

أوقاف البحيرة ندوة بمديرية الاوقاف ائمة البحيرة محمد ابوحطب نهال بلبع

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