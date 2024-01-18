استبعاد رئيس لجنة ومراقبين بعد رصد حالة غش فى البحيرة

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة أبوالمطامير التعليمية، وكذلك استبعاد كل من المراقب الأول ومراقب الدور و2 ملاحظ بذات اللجنة، فور رصد غرفة العمليات المركزية لحالة غش إلكتروني قام بها أحد طلاب اللجنة في مادة الجبر، صباح اليوم الخميس، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب.

وأكد "الديب" عدم التهاون حيال المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وسيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

يذكر أن الامتحانات سبقتها فترة من الإعداد الجيد بكافة اللجان، ورفع درجة الاستعداد، وعقد خلالها وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، شدد خلالها على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بـ18 إدارة تعليمية، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تجاوزات خلال أداء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أمس الأربعاء، خلال أداء مادة اللغة العربية، والتربية الإسلامية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي متجاوز.