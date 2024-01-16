الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1638 مواطنا بالمجان خلال قوافل صحية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بمركز شباب الشوكة لخدمة أهالى قرية البساتين بدمنهور.  تم خلالها الكشف على 1638 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية، وذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى البحيرة 

واكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أن  أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة " عيادتي الباطنة  411 - عيادة الأطفال 299 - الجراحة 176 - النساء 125 - تنظيم الأسرة 57 - العظام 231  - الرمد 171 - الجلدية 168"، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

كما أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة انه تم التوجيه بوجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

كما أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيره انه تم التوجيه بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة. 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الكفاح بمركز شرطة بدر، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المساهمة في سرعة نقل جميع الحالات المستحقة لتدخلات جراحية الى المستشفيات المركزية. 

قافلة طبية محافظة البحيرة هاني جميعة قرية الشوكة بالبحيرة مركز دمنهور

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