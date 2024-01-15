تحرير 60 محضرا تموينيا وضبط 30 شيكارة مخصبات مجهولة المصدر بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية رقابتها المشددة على المخابز والأسواق، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز كفر الدوار تم ضبط ٥٠ كجم سكر مجهول المصدر وتحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لبدال تمويني لغلقه المحل في مواعيد العمل الرسمية.

وفي مراكز كوم حمادة وشبراخيت تم ضبط ١٩ مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و٦ مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٨ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، وفي مركز الرحمانية تم ضبط ٣٠ عبوة منظفات منتهية الصلاحية، و٢٢ كجم سكر مجهول المصدر، ومحلين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و١٠ شكائر أسمنت مجهولة المصدر، وتم إغلاق ٥ تجار تموينين محلاتهم في مواعيد العمل الرسمية.

وتم ضبط دقيق مدعم داخل إحدى مطاحن في هذا المركز، وفي مركز بدر تم ضبط ٥ شكائر كيماويات مدعمة داخل إحدى محلات الأسمدة رغم حظر تداولها في الأسواق، وشيكارة دقيق مدعم داخل إحدى مطاحن الحبوب، و٢٠ شيكارة مخصبات، و١٠ شيكارة أسمنت مجهول المصدر، كما تم تحرير ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.