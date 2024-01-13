السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس عمداء جامعة دمنهور يتابع امتحانات الكليات ويبحث ملف الوافدين

جامعة دمنهور
جامعة دمنهور

عقد مجلس عمداء جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، اليوم السبت، بمقر معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وبحضور كلا من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئة، وأمين عام الجامعة.

وتابع المجلس العملية الامتحانية في كليات الجامعة ومدى تيسيرها على الطلاب لاجتياز هذه الفترة بسهولة والوقوف على كل المعوقات أو المشكلات التي واجهت الطلاب خلال الفترة الماضية، والعمل على حلها.

ملف الطلاب الوافدين

وناقش الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، بعض الموضوعات المتعلقة بملف الطلاب الوافدين والخطوات التي يتم اتخاذها لجذب المزيد من الطلاب الوافدين ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في كل من الوطن العربي وإفريقيا ومختلف دول العالم، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لتسهيل إندماجهم في الحياة الجامعية، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية مع التحسين المستمر لآداءها.

مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

كما أعلن الدكتورة إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، عن مشاركة جامعة دمنهور في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة وبذل أقصى الجهد في محاولة تطوير البنية التحتية وجعلها صديقة للبيئة.

وفي ختام المجلس، توجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير  للدكتور عاطف نصار، للجهد المبذول وحفاوة استقبال واستضافة أعضاء المجلس الموقر، داخل المعهد بمنطقة البستان بمركز الدلنجات. 

جامعة دمنهور الهامىتربيس مجلس جامعة دمنهور البستان مركز الدلنجات

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