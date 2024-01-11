الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 2400 متر مربع في 7 مراكز بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي 

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز " دمنهور - رشيد -  الدلنجات - بدر - ادكو - حوش عيسى - إيتاي البارود" عن إزالة 13 حالة تعدي بمساحة 2400 م2 عبارة عن أسوار وأساسات بالطوب الابيض وأسوار طولية وعرضية وشدات خشبية وأعمدة خرسانية وهنجر من الصاج مخالف بدون ترخيص.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس. 

 

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات محافظة البحيرة دمنهور نهال بلبع إزالة المباني

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