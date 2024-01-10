الكشف على 1014 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الناصر بأبو المطامير

نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الناصر بأبو المطامير تم خلالها الكشف على 1014 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 8 عيادات طبية، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي أبو المطامير

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة 202 - عيادة الأطفال 231 - الجراحة 166 - النساء 77 - تنظيم الأسرة 27 - العظام 154 - الأسنان 42 - الجلدية 115".

كما أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة إلى أنه تم توفير معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الكشف على 1542 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بكوم حمادة

من ناحية أخرى نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي زاوية فريج بكوم حمادة، وتم الكشف خلالها على 1542 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة 257 - عيادة الأطفال 280 - الجراحة 185 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 43 - العظام 207 - الأنف والأذن 233 - الأسنان 62 - الجلدية 32" بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة.