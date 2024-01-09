الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

ندوة توعوية لدعم المنتج المحلي في كوم حمادة

ندوة توعوية
ندوة توعوية

شهد اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ندوة توعوية موسعة بالقاعة الكبرى بالديوان العام للوحدة المحلية بكوم حمادة بعنوان "تنمية ودعم المنتج المحلي"، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بالبحيرة تحت إشراف نهال نعيم مدير المركز وبإشراف، إيناس غريب معاون رئيس مركز ومدينة كوم حمادة. 

تحقيق التنمية المستدامة ودعم مشاريع الشباب

وأكد اللواء محسن الجندي رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، أن  الاهتمام بالمشكلات الخاصة بالشباب هي أهم مميزات العمل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه فى إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مشاريع الشباب للقضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة وتنمية المنتج المصرى وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة،  سيتم الاستمرار فى تقديم الدورات التدريبية التي من شأنها تذليل العقبات أمام الشباب فى تنفيذ أى مشاريع خاصة بيهم، داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة. 

تناول المحاضرون من خلال تلك الندوة إلقاء الضوء على أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية التى يدعمها السوق المصري وتيسيرات صندوق جهاز المشروعات للحصول على التمويل اللازم للمشروعات، ومميزات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تدعم الأسر المصرية وتحول المجتمع لمجتمع منتج لا مستهلك وتحد من انتشار البطالة وتساعد فى رفع مستوى معيشة الأسرة والافراد، وكان عدد المستفيدين من الندوة ٨٥ شخصًا.

المشاركون فى الندوة

شارك في الندوة  الدكتور السيد نصار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحيرة،   مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة محمد الشاعر مدير إدارة التنمية بمديرية تضامن البحيرة، أسماء عرابى مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية تضامن البحيرة، إدارة التضامن الاجتماعي بكوم حمادة، سحر خليفة مدير إدارة التضام، هيثم  مدير الجمعيات بالإدارة، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات بكوم حمادة أصحاب المشاريع المنتجة وعدد من السيدات المنتفعات ببرنامج تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة بالمركز وبعض موظفى الوحدات المحلية.

كوم حمادة ندوة لدعم الشباب محافظة البحيرة الوحدة المحلية بكوم حمادة نهال بلبع

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