الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 210 مواطنين خلال قافلة بأبو حمص

قافلة
قافلة

نظمت وحدة السكان بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومؤسسة راعي مصر للتنمية، قافلة سكانية بمقر مجلس قرية النخلة البحرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جرى خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد  210 مواطنين من أهالي القرية بمختلف التخصصات "عظام  - باطنة  - رمد - تحاليل - أطفال  - عمل نظارات". 

كما تم تقديم خدمات بيطرية ما بين رش وتجريع لعدد 42 رأس ماشية بالإضافة إلى توفير سيارة مواد غذائية مدعمة وسيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع.

 

ونظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى زاوية فريج بكوم حماده على مدار يومين تم خلالها الكشف على 1452 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "عيادتي الباطنة 327 - عيادة الأطفال 280 - الجراحة 185 - النساء 83 - تنظيم الأسرة 43 - العظام 207  - الأسنان 62 - الأنف والأذن 233 - 32 الجلدية"، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية الصحة بالبحيرة أبو حمص نهال بلبع صحة البحيرة

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