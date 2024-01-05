وفد ألماني يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل في البحيرة

زار وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، برئاسة يوهان هايمنز، مدير مكون الزراعة المروية، محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة لبرنامج إدارة مياة دلتا النيل.

والتقى الوفد بالمهندس أيمن عاشور عبد العال، مدير عام الإرشاد الزراعي بالبحيرة، واستعرض اللقاء الأنشطة المختلفة وخطة العمل للموسم الشتوى لبرنامج إدارة مياة دلتا النيل.

بدأ الوفد زيارته بتفقد أعمال البرنامج التدريبى بقاعة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة ومقابلة مع المتدربين مبادرات المرأة الريفية لتدريب المدربين في مجالات الأكوابونك والهيدروبونك وإنتاج عدس الماء والأزولا، وناقش المتدربين في عرضهم للمشاريع والوقوف على مدى استفادتهم والمهارات التي تم إكتسابها من خلال البرنامج التدريبى والتفاعل مع المدربين، ثم إنتقل الوفد إلى ناحية الصفاصيف بمركز دمنهور لتفقد موقع إنشاء محطة رى حقلى بنظام الرى الحديث والطاقة الشمسية.

مزارع المدرسة الحقلية

ثم قام الوفد بزيارة المدرسة الحقلية لمحصول الفول البلدى بناحية الصفاصيف بمركز دمنهور، وتفقد الحقل التعليمى للمدرسة،حيث قام الوفد بتوجيه الأسئلة لمزارعى المدرسة الحقلية، حيث أكدوا علي الإستفادة من المدارس الحقلية فى زيادة معارفهم ومهاراتهم حول التوصيات الفنية لزراعة المحاصيل، ما أدى إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالى زيادة دخل المزارع، وأيضا ترشيد استخدام المياه وطالب المزارعين بضرورة استمرار أنشطة المدارس الحقلية.

ثم توجه الوفد إلى مركز حوش عيسى وقام بزيارة الحقل التعليمى الملحق بمدرسة المزارعين الحقلية لمحصول القمح بناحية الكردود وإستمع إلى تجربة ومميزات زراعة القمح بإستعمال آلات التسطير

وبعدها، اختتم الوفد زيارته بتفقد البرنامج التدريبي التابع للتعاون الألماني مبادرات المرأة الريفية والمنعقد بقاعة الإرشاد بمقر الإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى وتوزيع الشهادات للمتدربين.=