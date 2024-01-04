10 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141.3 مليار جنيه بالبحيرة

قال الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنه وعلى مدار عشر سنوات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن، فى جميع مراكز وقرى محافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة فى إظهار مصر بالصورة اللاقة أمام العالم كله.

مشروعات عملاقة في جميع أنحاء البحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن ما تم خلال تلك الفترة وبدعم وتوجيهات السيد الرئيس الذى يولي المحافظة إهتمامًا كبيرًا ودعمًا متكامل لا ينقطع شهد تنفيذ 9306 مشروعًا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 141.3 مليار جنية، تم الإنتهاء من 6768 مشروعًا بتكلفة إجمالية 78.6 مليار جنيه و2538 مشروعًا جار العمل بها بتكلفة إجمالية 62.7 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة شهد تنفيذ عدد 177 مشروعًا بإجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة 97 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 80 مشروع بتكلفة 7.7 مليار جنيه، بالنسبة لقطاع الصرف الصحي بلغ إجمالي المشروعات المنفذة 69 مشروعًا، و73 مشروعًا جار العمل به بإجمالي استثمارات 10.3 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع مياه الشرب بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة 28 مشروع، وعدد 7 مشروعات جاري العمل بها، بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة داخل المحافظة فى الأيام القليلة المقبلة.