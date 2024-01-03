ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 24 جوال دقيق وتحرير 54 محضرا بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على المخابز

وأسفرت الحملات عن ضبط:- بمركز إيتاي البارود تم ضبط 16 مخبزا؛ لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف في 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، وبمركز المحمودية تم ضبط مخبز تصرف في 5 شكائر دقيق بلدي مدعم و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز أنتجوا خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و3 آخرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما بالرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر ومخبز تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم و17 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتى ذلك استمرارًا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.