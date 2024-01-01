الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد حفل افتتاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية على "الرخصة الإفريقية D"

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، حفل افتتاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية على “الرخصة الإفريقية D”، والذي نظمه فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالبحيرة بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد،، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب الكومي  عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد  رئيس لجنة المدربين بالاتحاد ووليد بديوي - رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور. 

 

كما قامت الدكتورة نهال بلبع بتسليم شهادات الرخصة لـ 60 من مدربي كرة القدم بالبحيرة ضمن الدورة التدريبية الأولى، والمعتمدة من الإتحاد المصري لكرة القدم لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة. 

دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة

أكدت  الدكتورة نهال بلبع، أن البحيرة بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائمًا على دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب، مشيرة أن إجمالي عدد مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة بلغ 350 مشروع بتكلفة إجمالية 288 مليون جنيه منها 241 مشروع تم الإنتهاء منها و34 مشروع إستثمار رياضي و75 مشروع جاري العمل به، مضيفة أن عدد المستفيدين من الأنشطة بلغ 2.5 مليون مستفيد.

وأضافت، أن هذا الاهتمام الكبير بقطاع الرياضة جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية، مثمنة الجهود المبذولة من إتحاد الكرة لدعم الرياضة وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

من جانبه، أوضح رئيس لجنة المدربين، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.

نائب محافظ البحيرة الرخصة D الاتحاد المصري كرة القدم نهال بلبع

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