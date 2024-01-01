رفع 959 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن تم التوجيه بتكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.



حملة مكبرة لإزالة حالات الإشغالات بمدينة دمنهور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 419 حالة اشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق،"عرابى، النفق، سيدى عمر، الجيش، الجمهورية، المعهد الدينى، الدفراوى، إفلاقة "

كما نفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة مكبره بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع 215 حالة إشغال طريق، وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية المحمودية بحملات مماثلة أسفرت عن رفع 200 حالة وتحرير15 محضر اشغال.

إزالة التعديات فى مدينة الدلنجات

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس الوحدة بحملة مكثفة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية أسفرت عن رفع 100 حالة اشغال طريق،وفي مركز أبو حمص تم رفع 25 حالة وتحرير 13 محضر إشغال مخالف.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركه المرورية، ومن أجل المساهمة في فرض هيبة الدولة وإسترداد حقها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة حيالهم.