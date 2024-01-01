رئيس مدينة دمنهور يشهد فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة

شهد محمد كچك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، فعاليات البرنامج الثقافي للمجموعة السادسة من أئمة وواعظات البحيرة، والتي نظمته مديرية أوقاف البحيرة، بمركز شباب الأبعادية، بحضور الدكتور عبد الباري بصل أستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد هارون مدير الدعوة الالكترونية، وأئمة مركز دمنهور، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وأشاد محمد كچك، بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والذي يظهر واضحًا من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الوزارة على أرض الواقع، وأن جهود الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للإمام أصبحت تؤتي ثمارها من خلال نشر التوعية وبث القيم والأخلاق في ربوع المجتمع.

وأكد الشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة، أنّ برنامج البناء الثقافي يعمل على إثراء المادة العلمية للإمام بما يواكب المستجدات العصرية خدمة للدعوة، لافتًا إلى أنّ وزارة الأوقاف انتهجت وسائل وبرامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة.

من جانبه أشار الدكتور عبد الباري بصل، إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأئمة في إرشاد الناس إلى الإيجابية والتعاون والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية، وأن علينا جميعا دورًا جسيمًا يجب القيام به في إصلاح وتوجيه المجتمع، لأن المسجد هو المؤسسة الأولى في الإسلام وهو الرابطة الدينية والاجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التّعارف والتعاون، والتكافل بين فئات المجتمع، وأن الدعاة يسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسؤولية تعليم الناس وتبصيرهم وغرس قيم المشاركة الفاعلة والإيجابية البناءة.

واختتم اللقاء بإقامة مقرأة الأئمة وتم ختمها بالصلاة على سيدنا النبي.

وعقب الانتهاء من البناء الثقافي، تفقد الأئمة مجمع دور رعاية المسنين والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقربة الأبعادية.