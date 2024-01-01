الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة دمنهور يشهد فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهد محمد كچك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، فعاليات البرنامج الثقافي للمجموعة السادسة من أئمة وواعظات البحيرة، والتي نظمته مديرية أوقاف البحيرة، بمركز شباب الأبعادية، بحضور الدكتور عبد الباري بصل أستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ محمد هارون مدير الدعوة الالكترونية، وأئمة مركز دمنهور، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.  

وأشاد محمد كچك، بالدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والذي يظهر واضحًا من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الوزارة على أرض الواقع، وأن جهود الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي والمعرفي للإمام أصبحت تؤتي ثمارها من خلال نشر التوعية وبث القيم والأخلاق في ربوع المجتمع.

وأكد الشيخ حامد عيسوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف البحيرة، أنّ برنامج البناء الثقافي يعمل على إثراء المادة العلمية للإمام بما يواكب المستجدات العصرية خدمة للدعوة، لافتًا إلى أنّ وزارة الأوقاف انتهجت وسائل وبرامج مستجدة للارتقاء بالمستوى التثقيفي للأئمة.  

من جانبه أشار الدكتور عبد الباري بصل، إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق الأئمة في إرشاد الناس إلى الإيجابية والتعاون والإحساس بالمسؤولية الدينية والوطنية، وأن علينا جميعا دورًا جسيمًا يجب القيام به في إصلاح وتوجيه المجتمع، لأن المسجد هو المؤسسة الأولى في الإسلام وهو الرابطة الدينية والاجتماعية التي توثق الصلة وتحقق التّعارف والتعاون، والتكافل بين فئات المجتمع، وأن الدعاة يسهمون في تشكيل وعي الأمة المستنير، وعليهم تقع مسؤولية تعليم الناس وتبصيرهم وغرس قيم المشاركة الفاعلة والإيجابية البناءة.

واختتم اللقاء بإقامة مقرأة الأئمة وتم ختمها بالصلاة على سيدنا النبي.

وعقب الانتهاء من البناء الثقافي، تفقد الأئمة مجمع دور رعاية المسنين والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقربة الأبعادية.

محافظة البحيرة دمنهور فاعليات البرنامج الثقافي محمد كجك الأئمة

مواد متعلقة

التحالف الوطنى يطلق مبادرة "الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة

نائب محافظ البحيرة تشهد حفل افتتاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية على "الرخصة الإفريقية D"

رفع 959 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز في البحيرة

البحيرة: تسليم كراسي متحركة لذوي الهمم من أبناء المحافظة

حصاد 2023 بالبحيرة.. مكتبة مصر العامة بدمنهور منارة ثقافية تسهم في النهضة المجتمعية

60 محضرًا تموينيًا لمخابز بلدية مخالفة في 4 مراكز بالبحيرة

"صحة البحيرة" تشارك في أعمال قافلة "بالوعي مصر تتغير للأفضل" بمركز شباب الدلنجات

وكيل "تعليم البحيرة": معرض الاقتصاد المنزلي يشارك بقوة في مسابقة الجمهورية

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

عاجل.. تحذيرات من تسونامى جديد.. تحرك طارئ فى كوريا الجنوبية وروسيا

للزملاء والرؤساء في العمل.. رسائل تهنئة رسمية بمناسبة العام الجديد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة