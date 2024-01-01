الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يطلق مبادرة "الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي في البحيرة مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بوادي النطرون تحت شعار "مبادرة الخير"، احتفالًا ببدء العام الميلادي الجديد، وتضمنت فعاليات المبادرة الملابس والأغطية والتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمناطق الصحراوية والنائية، بمشاركة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وأحمد الطاهر رئيس جمعية عمر بن الخطاب بوادى النطرون، والتى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى.

استهداف المواطنين الأكثر احتياجًا

وقالت عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى إن هذه المبادرة هى باكورة المبادرات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة مع بداية العام الجديد، والتى تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا، مضيفة أنه تم اختيار منطقة وادى النطرون الصحراوية لتوزيع المساعدات الإنسانية لإيصال رسالة محبة لأهالى هذه المناطق البعيدة عن العمران.

مبادرات تنموية بالمناطق الصحراوية

وأوضحت عضو مجلس التحالف الوطنى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السياسى أطلقت عدة مبادرات تنموية بالمناطق الصحراوية التى عانت طوال العقود الماضية من التهميش والحرمان خاصة مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية" مرورًا بمبادرة "خيرك سابق" وانتهاءً بمبادرة "كتف بكتف".

وعلى هامش تنظيم المبادرة، حرص أطفال مدارس وادي النطرون بمحافظة البحيرة على تجسيد قصة كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، خلال عرض غنائي بمناسبة العام الميلادي الجديد، بقصر ثقافة وادي النطرون.

وخلال كلمتها أكدت على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وأهمية اصطفاف الدول العربية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أشادت بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لا تألو جهدًا في تقديم أنواع الدعم المادي والمعنوي للإخوة الفلسطينيين، خاصة إدخال المساعدات العاجلة لأهل غزة، وأن الرئيس يقف بقوة وحزم ضد تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير أشقائنا إلى سيناء.

البحيرة العام الميلادي الجديد نيفين الكاتب دمنهور التحالف الوطني

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