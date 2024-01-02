ضبط محطة وقود جمعت 1000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة



واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن:-بمركز إيتاى البارود تم ضبط أحد محطات الوقود لتجميعها 1000 لتر سولار بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط كمية من السلع الغذائية الفاسدة و100 كيلو سكر مجهول المصدر

كما تم ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية و100 كيلو سكر مجهول المصدر كما تم تحرير ٣ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و4 محاضر لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية.

حملة للرقابة على الأسواق بكوم حمادة

وبحملة مماثلة بمركز الرحمانية تم ضبط 5 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز بلدية لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفى مركز بدر تم ضبط 50 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مخبز بلدى لإنتاجه خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 مخابز بلدية مدعمه لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبزين لعدم نظافة ادوات العجين ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.