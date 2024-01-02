الثلاثاء 02 يناير 2024
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محافظات

تكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة

دكتور أسامه عمار
دكتور أسامه عمار

أصدر الأستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عدة قرارات بتكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة، وذلك من أجل المساهمة في العمل على متطلبات  المواطنين فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

تكليف قيادات جديدة فى القطاع الصحي بمحافظة البحيرة 

وأكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن قرارات تكليف القيادات الجديدة كالتالى ندب الدكتورة سحر محمد العربي السيد الزلباني بدرجة كبير بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بدمنهور، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل، ندب الدكتور حسام موسى محمد سلامة بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالدلنجات، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

كما قرر الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، ندب الدكتور وائل عزت محمد ابراهيم المقدم - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بالتحرير، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل، وندب الدكتورة  إيمان نزيه سليمان منصور - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بكوم حماده، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل،وندب الدكتورة مرفت حسين أحمد عبدالله شهاب - بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بحوش عيسى، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

كما تم ندب  الدكتور أسامه أحمد محمود عمار بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية بإيتاى البارود، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية ولصالح العمل.

هذا وقد أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذه القرارات التى صدرت اليوم  تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيره لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.

محافظة البحيرة دكتور اسامه عمار الادارة الصحية بالدلنجات هاني جميعة دمنهور

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