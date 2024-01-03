الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم و500 لتر سولار قبل البيع بالسوق في البحيرة

حملات تموينية
حملات تموينية

 وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
 

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف  محمد عبد العال وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والمتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأسفرت تلك الحملات بمركز أبو حمص، عن ضبط١٠٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الدقيق ناقص الوزن بمقدار ٤٥٠جرام بالشيكارة الواحدة و٤٠ علبة مسلى مجهولة المصدر، وفى مركز دمنهور تم ضبط ٨٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم  باجمالى ٤ طن تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع. 

ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية تم ضبط ١٢٠ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و٥٠٠ لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و٣ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و٣٥ عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية وطن مخصبات زراعية وكمية من السكر مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لانشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية محافظة البحيرة تموين البحيرة دمنهور مركز بدر

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