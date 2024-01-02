إصابة 6 بجروح وكسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل أمام قرية الملهيطانى التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالواقعة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العميد عمرو هندي مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وآخرى نقل، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وآخرى نقل مماا أدى إلى إصابة" ا.ف " ٢١ سنة، مقيمة بدائرة حوش عيسى، مصابة اشتباه كسر بالساق اليمنى، ح.ا ٢٨ سنة مقيم فى محافظة اسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، م.س ٣٠ سنة مقيم فى محافظة اسيوط مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ا.ش ١٩ سنة مقيم بدائرة مركز حوش عيسى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ط.م ٣٢ سنة مقيم فى محافظة اسيوط، اشتباه كسر بالساق اليمنى، ا.م ٢٠ سنة حوش عيسى، كدمات متفرقة بالجسم، جارى عمل الاسعافات الاوليه والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وظروفها.