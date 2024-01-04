"تضامن البحيرة" توزع لحوما على 200 من الأسر الأكثر احتياجا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية لتوزيع كميات من اللحوم مجانا، في كنيسة الراعي الصالح بوادي النطرون وكنيسة مار يوحنا والقديس بولس على على عدد من الأسر من أهالي قرى كفر داوود وأبو غزالة والسلام والزهور.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأولي بالرعاية في البحيرة

جاء ذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، إنه تم توزيع 400 كيلو لحوم على 200 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن المحافظة

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المواطنين لمناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأوضح "شعبان"، أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة.

وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وذلك داخل جميع مدن وقرى المحافظة