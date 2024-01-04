الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن البحيرة" توزع لحوما على 200 من الأسر الأكثر احتياجا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة جمعية الأورمان فى تنظيم  احتفالية لتوزيع كميات من اللحوم مجانا، في كنيسة الراعي الصالح بوادي النطرون وكنيسة مار يوحنا والقديس بولس على  على عدد من الأسر من أهالي قرى كفر داوود وأبو غزالة والسلام والزهور.

 يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

تخفيف الأعباء عن الأسر الأولي بالرعاية في البحيرة 

جاء ذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم. 

وقالت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، إنه تم توزيع 400 كيلو لحوم على 200 أسرة من الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن المحافظة 

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المواطنين لمناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة. 

وأوضح "شعبان"، أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات و الأسر غير القادرة.

 وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، وذلك  داخل جميع مدن وقرى المحافظة 

لحوم الأضاحي محافظة البحيرة نهال بلبع جمعية الارمان دمنهور

مواد متعلقة

10 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141.3 مليار جنيه بالبحيرة

السكرتير العام المساعد يشهد إطلاق مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء بالبحيرة

ضبط 3 مخابز لتصرفهم في 24 جوال دقيق وتحرير 54 محضرا بالبحيرة

رفع 2033 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة

ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم و500 لتر سولار قبل البيع بالسوق في البحيرة

تكليف قيادات جديدة داخل قطاع الصحة بالبحيرة

إصابة 6 بجروح وكسور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

ضبط محطة وقود جمعت 1000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

جهود مصر لنزع فتيل أزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين أبرز اهتمامات الصحف

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟