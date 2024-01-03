رفع 2033 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز بمحافظة البحيرة

وجهت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.



ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، أسفرت عن رفع ١٥١٤ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك بمركز إيتاى البارود بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس.

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز دمنهور حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق "الساعة، عرابي، الكورنيش، افلاقة، الشاذلى، المضرب ، الجمهورية، الراهبات" أسفرت عن مصادرة ١٧ مكبر صوت ورفع ٢٣٧ حالة اشغال وضبط ٢ خلاطة بناء،وبمركز وادى النطرون تم رفع ١٨٣ حالة إشغال ثابت ومتحرك و٨٠ حالة إشغال طريق بمركز الدلنجات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركه المرورية.