الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد يشهد إطلاق مبادرة "صناع الدفا" لتوزيع بطاطين الشتاء بالبحيرة

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على دور المشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة مع الجهاز التنفيذي فى إنجاح خطط وبرامج التنمية على أرض المحافظة والتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

هذا وقد شهد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة إطلاق مبادرة “صناع الدفا” المقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى مراكز المحافظة المختلفة، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية.

وتفقد اصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير. 

  الدور الإيجابى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية

وأشاد كامل غطاس السكرتير العام المساعد بالدور الإيجابى الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى توفير احتياجات غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بشتى أنحاء المحافظة، ورفع العبء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولى مؤسسة صناع الخير، وجميع المشاركين فى مبادرة "صناع الدفا"، على جهودهم فى توفير البطاطين للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتهم من برودة الشتاء، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول بهذه المساعدات إلى مستحقيها.

توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات

وأكد هانى عبدالفتاح  الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة بدأت في توزيع 50 ألف بطانية على غير القادرين في المحافظات المختلفة بأنحاء الجمهورية، لدعم غير القادرين لمواجهة الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذا العام، موضحًا أن توزيع بطاطين الشتاء علي غير القادرين من خلال مبادرة “صناع الدفا” تعكس استراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة خدمات إنسانية، تشمل تقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع إستهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة نوعية وتناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مبادرة صناع الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة

كما أشار الدكتور محمد عبدالجليل  نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن المؤسسة بدأت بتوزيع بطاطين الشتاء ضمن مبادرة صناع الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة حيث تستهدف ٦ مراكز بالمحافظة بقرى "الشراقوة، المنشية، دنشال، الأبقعين، إصلاح، علي بن أبي طالب، الحلاوجة، كدوه الوزارة، أبو هيبة، الكنائس، كوم البركة الوسطانية، الدوار، سيدي غازي، الجرادات، طناشي، كوم صهيب، مصطفي اغا، كفر لحيمر، يوسف عبدالنبي".

نهال بلبع المشاركات المجتمعية بالبحيرة كفر لحيمر كامل غطاس الدلنجات

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