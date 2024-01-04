الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 2236 متراً مربعاً بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "كفر الدوار - بدر - إدكو - المحمودية  - ايتاي البارود - رشيد - حوش عيسى" عن إزالة 19 حالة تعدي بمساحة 2236 م2 عبارة عن إزالة: 6 حالات تعدي  بمساحة 770 م2 بقري دفشو وزهرة و الأمراء بكفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وسملات خرسانية وتندة من الحديد والصاج وشدات خشبية،و 3 حالات تعدي بمساحة 580 م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض بمنطقة بوحدة أبوبكر الصديق ببدر.

حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالبحيرة 

 كما تم إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 400 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر والأبيض وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بإدكو،وحالتي تعدي بمساحة 198 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية فيشا بالمحمودية،و حالتي تعدي بمساحة 138 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدي بمساحة 100 م2 عبارة عن شدات خشبية مسلحة برشيد،وحالة تعدي  بمساحة 50 م عبارة عن سور بالطوب الابيض من ضلع واحد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بفرهاش بحوش عيسى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

محافظة البحيرة إزالة التعديات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة البحيرة دمنهور

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