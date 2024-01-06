رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات البحيرة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أنه تم رفع حالة الطورائ القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة وجميع المستشفيات استعدادا لأى طوارئ أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد على أنه تم وضع كل الاستعدادات لأى طوارئ والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أى حالات مرضية أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى أنه تم التأكد من عدم وجود أى أجهزة معطلة، وتوفير الأسٍرة بالمستشفيات، وعمل جداول معلنة للنوباتجيات، والتأكد من توافر السيارات، والتأكيد على تواجد نوباتجيات الأمن بأماكنها المخصصة لها، والتأكيد على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات.

كما أكد الدكتور هانى جميعه على تنظيم تواجد عيادات متنقلة مزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر.

هذا وسيتم المرور الدائم على جميع المستشفيات، لمتابعة كل الاستعدادات لاستقبال أى حالات طارئة مع التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات الدولة من أجل المساهمة في السيطرة علي أى حالات طارئة وعمل الإجراءات اللازمة بكل سرعة.