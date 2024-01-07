نائب محافظ البحيرة تهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

زارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور؛ لتقديم التهنئة للقس أمجد أيوب راعي الكنيسة وللإخوة الأقباط أبناء الطائفة، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد والمناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح الوطنية والمحبة والأخاء لتعود علينا عامًا بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التي كانت دائمًا وأبدًا تجمعنا سويًا على مر العصور والتي دعمها ورسخ جذورها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت نائب المحافظ، عن سعادتها بتواجدها بينهم والحب الكبير في عيون جميع الأخوة الأقباط والروح العظيمة وحب الوطن.

كما نقلت تحيات الرئيس السيسي، لهم وكل شعب البحيرة، مؤكدة أننا دائمًا فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائمًا شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والإنتماء والوقوف صفًا واحدًا خلف قائدنا الحكيم.

وأضافت نهال بلبع، أن البحيرة تشهد إنجازات غير مسبوقة وحجم أعمال كبير، وتسير بعظمة وقوة لتحقيق أهدافها على الأرض بدعم وتوجيهات الرئيس، لنكون دائما يدًا واحدةً وشعبًا واحدًا ونسيجًا واحدًا يجمعنا علم واحد.

ومن جانبه أعرب القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية، عن شكره وتقديره للدكتورة نهال بلبع، ولشعب ومواطني البحيرة للحب المتبادل والأخوة الصادقة وحرص الدكتورة نهال نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية على مشاركة الأخوة المسيحيين لكافة أعيادهم ومناسبتهم كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التى تربط أبناء الوطن، وأشادو بالجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة وأعمال البناء والتنمية التى تشهدها البحيرة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.