الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تهنئ الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

زارت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الكنيسة الإنجيلية بميدان الساعة بدمنهور؛ لتقديم التهنئة للقس أمجد أيوب راعي الكنيسة وللإخوة الأقباط أبناء الطائفة، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية والدينية والشعبية بالمحافظة. 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد والمناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح الوطنية والمحبة والأخاء لتعود علينا عامًا بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التي كانت دائمًا وأبدًا تجمعنا سويًا على مر العصور والتي دعمها ورسخ جذورها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعربت نائب المحافظ، عن سعادتها بتواجدها بينهم والحب الكبير في عيون جميع الأخوة الأقباط والروح العظيمة وحب الوطن. 

كما نقلت تحيات الرئيس السيسي، لهم وكل شعب البحيرة، مؤكدة أننا دائمًا فى خير وسلام وحب ومحبة تربطنا بالإضافة إلى حب الوطن الذى نموت كلنا من أجل ترابه وندافع عنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، فكلنا دائمًا شعب وصف واحد نضرب المثل بالوطنية والإنتماء والوقوف صفًا واحدًا خلف قائدنا الحكيم. 

وأضافت  نهال بلبع، أن البحيرة تشهد إنجازات غير مسبوقة وحجم أعمال كبير، وتسير بعظمة وقوة لتحقيق أهدافها على الأرض بدعم وتوجيهات الرئيس، لنكون دائما يدًا واحدةً وشعبًا واحدًا ونسيجًا واحدًا يجمعنا علم واحد. 

ومن جانبه أعرب القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية، عن شكره وتقديره للدكتورة نهال بلبع، ولشعب ومواطني البحيرة للحب المتبادل والأخوة الصادقة وحرص الدكتورة نهال نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية على مشاركة الأخوة المسيحيين لكافة أعيادهم ومناسبتهم كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التى تربط أبناء الوطن، وأشادو بالجهود الملموسة التي تقوم بها الدولة وأعمال البناء والتنمية التى تشهدها البحيرة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

عيد الميلاد محافظة البحيرة الدلنجات نهال بلبع الاقباط

مواد متعلقة

وكيل صحة البحيرة يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالبحيرة

رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات البحيرة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ البحيرة تشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء القضاة (صور)

وفد ألمانى يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل فى البحيرة

إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 2236 متراً مربعاً بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

"تضامن البحيرة" توزع لحومًا على 200 من الأسر الأكثر احتياجًا

10 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141.3 مليار جنيه بالبحيرة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 7 يناير 2024 بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

بعد استشهاد نجل الدحدوح.. الصحفى حازم رجب حالته خطرة بمستشفى شهداء الأقصى

فتح باب التقديم والالتحاق بكليتى "علوم الحاسب والمعلومات" و"تكنولوجيا الأعمال"

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين