الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة البحيرة يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد الأستاذ الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيره، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، بالقرب منهم، ومن خلال التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض. 

وأشار الدكتور هانى جميعة إلى أن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه، وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، وأن العيادات متمركزة أمام الكنائس منذ السادسة من مساء أمس السبت، ويستمر تواجدها فى أماكنها المخصصة لها حتى السابعة من مساء اليوم، وبها أطباء إخصائيون وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان.

توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية فى محافظة البحيرة

كما أكد جميعة على أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما  يتعلق بالأمور الطارئة، وعلى أهبة الاستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان، ومزودة بكل الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع، موضحًا كذلك وجود فرق المبادرات الرئاسية للاعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة وغيرها، تقوم بعملها من خلال قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة، مع تواجد فرق التواصل المجتمعي لعمل التوعية الصحية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة للعيادات المتنقلة المتمركزة أمام كنيسة المزرعة بدمنهور، فى حضور الدكتورة خلود الظايط، منسق القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، والدكتورة ايمان عمارة، مسئول المبادرات الرئاسية، والدكتورة سماح القاضى، مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة، وفريق العمل المشرف على تأمين الكنائس أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

صحة البحيرة اسعاف البحيرة هاني جميعة الاطقم الطبية بالبحيرة نهال بلبع

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