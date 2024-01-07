بالأسماء.. 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية جنبواي اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى أمام قرية جنبواى بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم الى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من، “ح.ح” ٢٠ سنة مصاب بكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، ا.ن ٢٩ سنة مصاب اشتباه ما بعد ارتجاج، تحت الفحص ه.س ٢٧ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم ، تحت الفحص، م.خ ١٨ سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج تحت الفحص، ع.ر ٣٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، تحت الفحص.

وجرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.