رئيس جامعة دمنهور يزور كنيسة المزرعة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار الدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، مقر كنيسة المزرعة بالبحيرة لتقديم التهنئة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وبحضور بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي والنواب والشيوخ ومختلف طوائف المجتمع المدني.

تهنئته الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد وجه الدكتور إلهامى ترابيس رئيس الجامعة خلال الويارة، تهنئته للإخوة الأقباط متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الغالية والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والإستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن.

فرصة متجددة لتأصيل شعور المودة والآخاء

و خلال اللقاء أكد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة على أن الأعياد هى فرصة متجددة لتأصيل شعور المودة والآخاء بين طوائف الشعب المختلفة وتجمعه على حب الوطن، وأن الشعب المصرى يربطه وحدة وطنية راسخة ومتأصلة فى وجدانه بقطبيه مسلمين ومسحيين على مر العصور، مشيرا إلى أهمية هذا الترابط كنسيج واحد فى دفع عجلة التنمية والإنتاج إلى الأمام مما يحقق الرخاء والإزدهار والإستقرار لوطننا الحبيب مصر تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب الأنبا باخوميوس عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وتمنياته أن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبه والسلام بين كافة القطاعات بالمحافظة.

كانت محافظة البحيرة، قد أعلنت رفع حالة الطواريء القصوى داخل جميع القطاعات بالمحافظة من أجل المساهمة في السيطرة على أى مشكله قد تحدث وكذلك تأمين الكنائس أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.