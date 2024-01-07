الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يزور كنيسة المزرعة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة دمنهور
رئيس جامعة دمنهور خلال تهنئته بعيد الميلاد

زار  الدكتور  إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، مقر كنيسة المزرعة بالبحيرة لتقديم التهنئة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وبحضور بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي والنواب والشيوخ ومختلف طوائف المجتمع المدني.

تهنئته الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وقد وجه الدكتور إلهامى ترابيس رئيس الجامعة خلال الويارة، تهنئته للإخوة الأقباط متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الغالية والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والإستقرار ودوام المحبة والتعايش السلمى بين أبناء الوطن.

فرصة متجددة لتأصيل شعور المودة والآخاء

و خلال اللقاء أكد الدكتور  إلهامي ترابيس رئيس الجامعة على أن الأعياد هى فرصة متجددة لتأصيل شعور المودة والآخاء بين طوائف الشعب المختلفة وتجمعه على حب الوطن، وأن الشعب المصرى يربطه وحدة وطنية راسخة ومتأصلة فى وجدانه بقطبيه مسلمين ومسحيين على مر العصور، مشيرا  إلى أهمية هذا الترابط كنسيج واحد فى دفع عجلة التنمية والإنتاج إلى الأمام مما يحقق الرخاء والإزدهار والإستقرار لوطننا الحبيب مصر تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس  عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية.

من جانبه أعرب الأنبا باخوميوس عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وتمنياته أن يظل الوطن رمزا لمعاني وقيم المحبه والسلام  بين كافة القطاعات بالمحافظة.

 كانت محافظة البحيرة، قد أعلنت رفع حالة الطواريء القصوى داخل جميع القطاعات بالمحافظة  من أجل المساهمة في السيطرة على أى مشكله قد تحدث وكذلك تأمين الكنائس أثناء الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور عيد الميلاد محافظة البحيرة الهامى تربيس

مواد متعلقة

وكيل صحة البحيرة يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بالبحيرة

رفع حالة الطوارئ فى مستشفيات البحيرة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد

نائب محافظ البحيرة تشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء القضاة (صور)

وفد ألمانى يتفقد أنشطة برنامج إدارة مياه دلتا النيل فى البحيرة

إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 2236 متراً مربعاً بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

"تضامن البحيرة" توزع لحومًا على 200 من الأسر الأكثر احتياجًا

10 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141.3 مليار جنيه بالبحيرة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم وسعر الجنيه الذهب

"القطة اللى دبحتها".. كواليس جريمة مفزعة نفذتها سيدة الدقهلية فى رضيعتها

رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الأنبا أرسانيوس بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

زيادة طاقة الركاب وإضافة محطات جديدة.. تعرف على تفاصيل مشروع "مترو الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين