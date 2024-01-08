الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية في البحيرة

إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز "رشيد -  الدلنجات - المحمودية  - الرحمانية" عن إزالة 10 حالات تعد بمساحة 1430 م2 عبارة عن إزالة:4 حالات تعدي بمساحة 810 م2 برشيد، 4 حالات تعد بمساحة 490 م2 عباره عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وشدات خشبية بالدلنجات. 

إزالة التعديات على أملاك الدولة بالبحيرة 

كما تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعدي بمساحة  70 م2 بنطاق قرية سيدي عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية، حالة تعد بمساحة  60 م2 عبارة عن مبني مخالف بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية الشراقوة التابعة للوحدة المحلية لقرية بويط بالرحمانية.

وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت "بلبع" أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالتراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس. 

التعديات على الأراضي الزراعية محافظة البحيرة دمنهور نهال بلبع الدلنجات

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