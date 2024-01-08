ضبط مخبز لتحقيقه أرباحًا غير مشروعة فى البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط قضية تجميع ٢٢٥ بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة و٦ مخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و٣ مخابز لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات و٣ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و٤ محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ومحضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور بمركزى حوش عيسى وشبراخيت.

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مماثلة بمركزى بدر وكفر الدوار، تم ضبط ٧ محابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و٦ مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، كما تم تحرير محضرين لغلقهما فى مواعيد العمل الرسمية ومحضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبمراكز حوش عيسى وأبو المطامير وإيتاى البارود، تم ضبط ٤٩ عبوة سكر مجهولة المصدر ومحلي جزارة لعرضهما للبيع لحوما مذبوحة خارج المجازر الحكومية و٢٨ عبوة لحوم مفرومة مجهولة المصدر و٣٥ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة لضبط ١١ مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن و٤ مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق المواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج دون إذن، كما تم تحرير ١١ محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.