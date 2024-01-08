الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 600 طربة حشيش في البحيرة

حبس
حبس

قرر المستشار أيمن عزمي وكيل النائب العام، برئاسة المستشار حسام أبو شليب المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور بمحافظة البحيرة، أمانة سر محمد الجمل حبس 3 أشخاص من العناصر الإجرامية 4 أيام تم ضبط بحوزتهم 600 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة قد تمكنوا من ضبط 3 من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالواقعة 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد برصد " محمد ا م" أردني الجنسية، "حسام ع ع" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، "محمد ع إ" عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة إيتاي البارود والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامية، 

ضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة 

عقب استئذان النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شتا، بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وعُثر بحوزتهما على "عدد 600 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول"، وبمواجهتهما بالمضبوطات التي تم ضبطها يدا ما جاء بالتحريات وبحوزتهم تلك المضبوطات بغرض الاتجار بالمواد المخدرة. 

وتم تحرير المحاضر رقم 951 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة إيتاي وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

60٠ طربة حشيش بالبحيرة نيابة ايتاى البارود محافظة البحيرة مباحث المخدرات مدير أمن البحيرة

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