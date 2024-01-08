بالأسماء.. إصابة 18 عاملًا إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة

أصيب 18 شخصا بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بطريق ماستر مركز بدر وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارً من مأمور مركز شرطة بدر بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة بطريق ماستر التابع لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من : " ر.ر، 16 سنة مصاب كدمات متفرقة، ع.ج 35 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ع.ع 26 سنه كدمات متفرقه بالجسم، " م.ر 19 سنة كدمات متفرقه بالجسم، ع. م 18 سنة كدمات متفرقه بالجسم، م.ح 33 سنة كدمات متفرقه بالجسم، م.ع 17 سنة كدمات متفرقه بالجسم، ج.م 48 سنه ذكر كدمات متفرقه بالجسم، م.ص 38 سنة كدمات متفرقه بالجسم، ف.ش 28 سنة كدمات متفرقه، ا.م 28 سنة مصاب بكدمات"

كما أصيب " م. ف 23 سنه ذكر كدمات متفرقه، م.ا 27 سنة كدمات متفرقه، ر.ض 18 سنة كدمات متفرقه، ا.ع 19 سنة كدمات متفرقه، م.ه 26 سنة مصاب بكدمات، مجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ تحت الفحص، ومجهول الهوية مصاب باشتباه نزيف بالمخ.