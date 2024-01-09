تحرير 60 محضرًا تموينيًا خلال حملة رقابية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية أسفرت عن:-بمركزى حوش عيسى وشبراخيت، تم ضبط ٤٠ كجم سكر مجهول المصدر وعبوات سجائر مجهولة المصدر و١٦ عبوة مبيدات زراعية و١٨ عبوة مادة لاصقة منتهية الصلاحية بالإضافة لضبط مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط بمركز إدكو ١٥ مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و٩ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٥ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و٤ مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن،كما تم تحرير محضرين لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين

وبحملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط ٢٤ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و١٢ عبوة مبيدات مجهولة المصدر،كما تم تحرير محضرين غلق فى مواعيد العمل الرسمية و٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.