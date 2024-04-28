الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مباريات الدورى المصرى اليوم.. جدول مباريات الأحد 28-4-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تستقطب مباريات كرة القدم جماهيرها من مختلف دول العالم لذلك يكثر البحث عن مواعيد المباريات بشكل يومي وتقام اليوم مباريات الدوري المصري بين المقاولون العرب وسموحة وكذلك المصري والداخلية.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 أبريل 2024 ومباريات كأس الكونفدرالية بين دريمز والزمالك وكذلك مواعيد مباريات الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة المقاولون العرب وسموحة في تمام الساعة 19:00
مباراة المصري والداخلية في تمام الساعة 16:00

مباريات  كأس الكونفدرالية

مباراة نهضة بركان واتحاد الجزائر في تمام الساعة 22:00
مباراة دريمز والزمالك في تمام الساعة 19:00

الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة نوتينجهام فورست ومانشستر سيتي في تمام الساعة 18:30
مباراة بورنموث وبرايتون في تمام الساعة 16:00
مباراة توتنام هوتسبر وأرسنال في تمام الساعة16:00

الدوري الإسباني

مباراة ريال بيتيس وإشبيلية في تمام الساعة 22:00
مباراة فياريال ورايو فايكانو في تمام الساعة 19:30
مباراة غرناطة وأوساسونا في تمام الساعة 17:15
مباراة قادش وريال مايوركا في تمام الساعة  15:00

الدوري الإيطالي

مباراة فيورنتينا وساسولو في تمام الساعة 21:45
مباراة نابولي وروما في تمام الساعة  19:00
مباراة أتالانتا وإمبولي في تمام الساعة 19:00
مباراة بولونيا وأودينيزي في تمام الساعة 16:00
مباراة إنتر وتورينو في تمام الساعة 13:30

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 /4 /2023 والقنوات الناقلة

"لصوص الكرات".. كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

مباريات الدوري الألماني

مباراة دارمشتات وهايدنهايم في تمام الساعة 20:30
مباراة ماينتس 05 وكولن في تمام الساعة 18:30
مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين في تمام الساعة 16:30

مباريات  الدوري الفرنسي

مباراة أولمبيك مارسيليا ولانس في تمام الساعة 22:00
مباراة أولمبيك ليون وموناكو في تمام الساعة  20:00
مباراة ستاد رين وستاد بريست 29 في تمام الساعة 19:05
مباراة كليرمونت فوت وستاد ريمس في تمام الساعة 17:00
مباراة لوريان وتولوز في تمام الساعة 16:00
مباراة ستراسبورج ونيس في تمام الساعة 16:00
مباراة ميتز وليل في تمام الساعة 14:00

مباريات  الدوري البرتغالي

مباراة بورتو وسبورتنج لشبونة  22:30
مباراة إشتوريل باراي وفاماليساو في تمام الساعة 20:00
مباراة بورتيمونينسي وموريرينسي في تمام الساعة 17:30

مباريات الدوري التركي

مباراة تشايكور ريزه سبور وأنقرة جوتشو في تمام الساعة 19:00
مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب في تمام الساعة 19:00
مباراة ألانياسبور  وإسطنبول سبور في تمام الساعة 16:00
مباراة بنديك سبور وقيصري سبور في تمام الساعة 16:00

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مواعيد مباريات اليوم السبت 27-4-2024 والقنوات الناقلة

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ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الثامن

مواعيد مباريات مواعيد مباريات الدورى المصرى مواعيد مباريات اليوم الأحد مباريات كأس الكونفدرالية مباراة دريمز والزمالك مباراة المصري والداخلية

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