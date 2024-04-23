يحرص عشاق كرة القدم والمحبين على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 /4/ 2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يكون عدد المباريات ليس كالمعتاد يوم الثلاثاء، إلا أن تكون مواجهات هذا اليوم تحمل طابعا وخاصا من الإثارة والمتعة لعشاق كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 /4 /2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في السطور التالية جدولا لأبرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

في الدوري المصري هناك مباراتان لا يشارك فيهما فريقا القمة الأهلي والزمالك، لمشاركتهما في المسابقات الأفريقية.

وفي كأس آسيا تحت 23 عامًا، يخوض منتخب الكويت آخر مباراة له في دور المجموعات أمام منتخب ماليزيا، بعد تأكد خروجهما من البطولة.

ويخوض يوفنتوس مواجهة قوية لختام موسمه ببطولة عندما يلتقي بلاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويضرب الهلال السعودي موعدًا مع فريق العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في مباراة تعد بالكثير بعد فوز الأخير في المباراة الأولى بنتيجة ٤-٢.

ويواجه أرسنال عقبة جديدة في طريق منافسته نحو اللقب عندما يصطدم في ديربي لندني بتشيلسي القوي في قمة مباريات البريميرليغ.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة x بلدية المحلة - 04:00 بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

فاركو x المصري البورسعيدي - 07:00 بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

لاتسيو x يوفنتوس - 09:00 بتوقيت مصر - AD Sports Premium 1 HD.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

النهضة x العهد - 06:00 بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC.

مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا

الكويت x ماليزيا - 05:30 بتوقيت مصر - beIN SPORTS 1 AFC.

أوزبكستان x فيتنام - 05:30 بتوقيت مصر - beIN SPORTS 2 AFC.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الهلال x العين - 08:00 بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC..

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال x تشيلسي - 09:00 بتوقيت مصر - beIN SPORTS 1 HD.