عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

أكد مصدر داخل لجنة مكافحة المنشطات أن رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز اعترف بتزوير عينة الكشف عن المنشطات الخاصة به.

وصرح جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق أن عينة الكشف عن المنشطات الخاصة برمضان صبحي جاءت إيجابية، الأمر الذي نفاه بيراميدز ووضحه في وقت لاحق.

وقال المصدر، لـ"الدستور" إن رمضان صبحي خضع لجلسة استماع أمام لجنة مكافحة المنشطات، واعترف أنه قام بإفساد العينة المعنية بوضع ماء عليها، موضحًا أن رمضان خضع لعينة أخرى للكشف عن المنشطات بعد تلك الجلسة، وجاءت نتيجة "العينة سلبية".

وتابع المصدر أن صبحي وناديه بيراميدز تقدما بالتماس للتغاطي عن العقوبة المفترض توقيعها أو حتى تخفيفها، بعد تأكيد اللاعب تزويره للعينة.

ومن المقرر أن نُصدر لجنة مكافحة المنشطات قرارها خلال أيام.

ونشر بيراميدز بيانًا جاء فيه:"أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات غير المسئولة التي أدلى بها السيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، عبر إذاعة أون تايم سبورتس، بشأن ما هو منسوب إلى رمضان صبحي وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، متسائلًا عن أسبابها والغرض الحقيقي منها ومؤكدًا أنّها جاءت في إطار الحملة الممنهجة على اللاعب ونادي بيراميدز".

وأبدى سعيد اندهاشه من الخرق الصارخ الذي ارتكبه رئيس اتحاد الكرة، للالتزام بالسرية التي يحتمها عليه منصبه الوظيفي كرئيس لمنظومة الكرة المصرية، خاصة وأن رئيس الاتحاد تحدث في الأمر بدون علم، أو حتى انتظارا لثبوت أي أمر يخص موقف اللاعب للحفاظ عليه وعلى مسيرته الكروية، خاصة وأن المسئول عن إعلان أي أمور تخص موقف اللاعبين هي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات دون غيرها.

أضاف المدير الرياضي، أنه مستاء تماما من تصريحات رئيس اتحاد الكرة الذي بصفته المسئول الأول عن كرة القدم واللاعبين المصريين وأن يحافظ عليهم ويحميهم بدلا من التشهير بهم على غير الحقيقة، فإننا نؤكد أنه لا وجود لأي جملة في الخطاب بشأن ثبوت إيجابية عينة اللاعب للمنشطات والتي تم سحبها قبل أكثر من ثمانية أشهر.

أوضح هاني سعيد أن رمضان صبحي، أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد السيد جمال علام بسبب التصريحات غير المسئولة الخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وعلى المستوى المحلي طبقًا للقوانين المصرية.