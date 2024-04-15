اتحاد الكرة يخاطب الكاف للسماح لمحمد حمدي بالمشاركة في مباراة بوركينا فاسو

خاطب اتحاد الكرة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسماح لمحمد حمدي لاعب بيراميدز للمشاركة في مباراة بوركينا فاسو المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وشدد اتحاد الكرة فى خطابه للكاف، أن اللاعب حصل على طرد في مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت في كوت ديفوار، وهى بطولة مستقلة عن تصفيات كأس العالم ويجب تطبيق الإيقاف على اللاعب في بطولة إفريقيا.

اتحاد الكرة: خاطبنا الكاف بناء على رغبة حسام حسن لرفع الإيقاف عن حمدى

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد خاطب الكاف بناء على رغبة من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، الذى ينوي الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في شهر يونيو أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

ويحتل المنتخب صدارة مجموعته بـ6 نقاط من فوزين على جيبوتي وسيراليون وفى حال فوز الفراعنة على بوركينافاسو وغينيا بيساو سيقترب المنتخب بقوة من حجز تذكرة التأهل لكأس العالم.

يذكر أن حسام حسن تولى قيادة المنتخب عقب إخفاق المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية وخسارته من الكونغو الديمقراطية وتمت إقالة البرتغالي روي فيتوريا المجير الفني السابق للمنتخب وتم تعيين حسام حسن بدلا منه الذى بدا مهمته الرسمية في بطولة العاصمة الإدارية التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 3 منتخبات مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

وحصل المنتخب على المركز الثاني في البطولة بعد الخسارة من كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان المنتخب قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيوزيلندا أحرزه مصطفى محمد من ضربة جزاء.