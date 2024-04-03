بيبو يكشف لـ"الدستور" موعد عودة إمام عاشور للملاعب

تحدث خالد بيبو رئيس جهاز الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر للملاعب، بعد العملية الجراحية التى أجراها اللاعب في الكتف، عقب الإصابة التى تعرض لها في مباراة مصر ونيوزيلندا الودية التي إقيمت بالقاهرة.

وكشف خالد بيبو في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إمام عاشور من المفترض أن يعود للمشاركة مع الأهلي خلال شهرين.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية في مباراة نيولندا، بعد أن تسبب مدافع نيوزيلندا فى عرقلته بمنطقة الجزاء في الدقائق الأولي من المباراة، وتم احتساب ضربة جزاء سددها مصطفى محمد مهاجم الفريق.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بمخاطبة فيفا لتحمل تكاليف إصابة إمام عاشور بعد إصابته في مباراة نيوزيلندا

وخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحمل تكاليف العملية التى خضع لها اللاعب وفقا للائحة الفيفا.

وانتهت المباراة لصالح منتخب مصر بهدف وحيد ليلعب المنتخب المباراة النهائية أمام كرواتيا ولكن الفراعنة حصلوا على المركز الثاني في البطولة، بعد الخسارة من كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد لقاء القمة

من ناحية أخرى، تعلن رابطة الأندية خلال ساعات، مصير مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري بالسعودية بعد المخاطبات التى شهدتها الفترة الأخيرة بين رابطة الأندية والاتحاد السعودى لكرة القدم.

وأعلن مسئولون مؤخرا، عن إمكانية إقامة مباراتي القمة في السعودية، وهذا سيعود على الفريقين بمبالغ مالية تتخطي الـ100 مليون جنيه، كما أن الـ16 ناديا المتبقى في الدوري سيحصل على مقابل مادي كبير من إقامة المباراتين في السعودية على أن تكون المباراة الأولى المحدد لها يوم 15 من الشهر الجاري في الرياض والثانية على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية.