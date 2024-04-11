الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أزمة بين حسام حسن ورابطة الأندية بسبب تأجيل الدوري

حسام حسن
حسام حسن

شهدت الأيام الماضية أزمة بين رابطة الأندية وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني بعد طلب العميد تأجيل الدوري قبل معسكر يونيو المقبل الذى سيخوض خلاله الفراعنة مباراتين أمام بوركينافاسووغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكاس العالم. 

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية أن الوقت لا يتحمل تأجيل مباريات في الدوري بسبب ضغط المباريات البطولة وعدم وجود وقت كاف ورابطة الأندية لن تتاخرعن خدمة المنتخب وهو ما حدث في معسكر الماضى الذى شارك فيه المنتخب فى البطولة التى يأقيمت في القاهرة بمشاركة مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا بعد أن تمسك حسام حسن باقامة المعسكر قبل موعد الأجندة الدولية ب6 ايام أيام وتم تاجيل مبارياى الدوري.

جلسة لرابطة الأندية بعد العيد لمناقشة طلب حسام حسن 

وواصل المصدر أن هناك جلسة للرابطة بعد العيد لمناقشة طلب حسام بتاجيل مباريات الدوري قبل موعد الأجندة الدولية وكل الحلول متاحة سواء بالموافقة أو الرفض وفى حال تمسك حسام حسن بطلبه لن يوجد حل إلا الاستجابة لطلب المدير الفني للمنتخب وخاصة ان المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب في غاية الأهمية لتحقيق الحلم والوصول للمونديال.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

رابطة الأندية حسام حسن تأجيل الدورى بوركينافاسو غينيا بيساو الدوري كرواتيا

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